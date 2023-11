Prefeitura de Gurupi autua BRK por dano ambiental nas proximidades do córrego Pouso do Meio

da redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Diretoria de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, anunciou a autuação da empresa BRK devido a um incidente ambiental ocorrido nas proximidades do córrego Pouso do Meio, na altura da ponte com a Avenida Goiás.

Na manhã deste domingo, 26 de novembro, após receberem informações sobre o ocorrido, os técnicos do Município prontamente se dirigiram ao local para avaliar a situação. A equipe constatou que houve um transbordamento na rede de esgoto, resultando no despejo de dejetos no curso do córrego.

Diante da gravidade do incidente, a empresa BRK foi autuada pela Prefeitura de Gurupi por causar dano ambiental. Além da autuação, a empresa está agora responsável pelo reparo em sua tubulação, visando evitar a continuidade do impacto ambiental na região.

“A ação reforça o compromisso do município em preservar o meio ambiente e responsabilizar empresas que contribuam para danos ambientais em sua jurisdição”, informou a prefeitura.