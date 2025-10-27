Prefeitura de Gurupi interdita Via da Integração para treinos de ciclistas às terças e quintas-feiras

da redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), anunciou a interdição temporária da Via da Integração para garantir mais segurança aos atletas ciclistas durante os treinos semanais. A medida passa a valer todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, período em que o tráfego de veículos será totalmente interrompido.

De acordo com o município, durante o bloqueio, a via será de uso exclusivo dos ciclistas, com acompanhamento e fiscalização da AMTT para assegurar a organização e a segurança do trânsito. A Prefeitura reforça que a iniciativa busca incentivar a prática esportiva de forma segura e pede a colaboração dos motoristas para respeitar o horário de interdição e contribuir para um trânsito mais harmônico em Gurupi.