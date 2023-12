Prefeitura de Gurupi suspende contrato com empresa vencedora da licitação do transporte público

A Prefeitura de Gurupi informou que suspendeu a ordem de serviço referente ao contrato de concessão do transporte público, assinado na terça-feira, 19. A decisão deve-se à operação Old West, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que prendeu temporariamente o casal Paulo Victor Viegas de Oliveira e Izabely de Paula, proprietários da empresa vencedora do certame.

Conforme a nota da Prefeitura de Gurupi, a suspensão da ordem de serviço será mantida até a conclusão dos “estudos jurídicos que irão embasar a decisão definitiva sobre a contratação”. O ato será publicado na edição desta quinta-feira, 21, do Diário Oficial.

Paulo Victor é filho de Ronaldo de Oliveira, principal alvo da Old West [referência à Velho Oeste], que é um desdobramento de uma primeira operação, a Trickster, realizada em 2018. Em um primeiro momento, a PCDF apurou condutas de corrupção e desvio milionário de recursos do extinto Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), por meio de fraudes no sistema de bilhetagem. Agora, a corporação cumpre mandados de prisão temporárias contra o que afirma ser membros de uma organização criminosa para lavagem do dinheiro desviado nos esquemas.

A Prefeitura de Gurupi assinou o contrato de concessão do transporte público na terça-feira, 19, com a Izabely Transportes. A duração é de 10 anos, mas pode chegar a 35 com eventuais prorrogações. Sem coletivos desde 2020, a resolução veio após o fracasso do primeiro edital por inabilitação das concorrentes e depois da desistência da 1ª colocada no 2º certame. Entretanto, com os proprietários alvos de operação da Polícia do Distrito Federal, o Paço optou pela suspensão da ordem de serviço até decisão final sobre o tema.

Confira a nota:

“A Prefeitura de Gurupi suspendeu a Ordem de Serviço referente ao contrato com a empresa Isabelly Transportes, assinado na última terça-feira, 19, por ter sido a vencedora da licitação para a prestação de serviço de transporte coletivo na cidade. O ato que oficializa a suspensão será publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira, 21.

A suspensão se dá devido os proprietários da empresa estarem envolvidos em investigação policial no Distrito Federal, deflagrada na quarta-feira, 20. A Ordem de Serviço permanecerá suspensa enquanto estiverem sendo realizados os estudos jurídicos que irão embasar a decisão definitiva sobre essa contratação.

Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Gurupi”