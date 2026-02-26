PRF realiza parto de emergência na BR-153 e escolta mãe até hospital em Gurupi

Ação rápida dos policiais garantiu o nascimento seguro do bebê e reforça o papel essencial da PRF no apoio a motoristas e no atendimento a situações críticas nas rodovias federais.

Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na manhã da quarta-feira (25), um parto de emergência na BR‑153, no km 666, no sul do Tocantins. A equipe foi acionada quando uma ambulância, que transportava uma gestante de Crixás para Gurupi, parou na Unidade Operacional da PRF informando que a paciente já estava em trabalho de parto avançado.

Sem tempo hábil para chegar a uma unidade de saúde, os policiais iniciaram imediatamente o atendimento e realizaram o parto no local. Após o nascimento, a equipe realizou os procedimentos de estabilização do recém-nascido, verificou sinais vitais positivos e acompanhou a mãe dentro da ambulância. Com a situação sob controle, os policiais iniciaram escolta até o Hospital Regional de Gurupi, garantindo o deslocamento rápido e seguro. De acordo com informações médicas, mãe e bebê passam bem.

O atendimento reforça a importância da PRF não apenas na segurança viária, mas também como suporte essencial a motoristas e viajantes, especialmente em situações de urgência em rodovias de grande fluxo como a BR‑153. Atendimento humanizado