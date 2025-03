Semáforos da Avenida Beira Rio passam por substituição em Gurupi

da redação

Na manhã desta quarta-feira (19) uma equipe terceirizada iniciou a troca das caixas controladoras dos semáforos ao longo da Avenida Beira Rio, em Gurupi. De acordo com o presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes, Daltro Pereira, a substituição foi necessária devido às recorrentes falhas apresentadas pelos equipamentos antigos.

Os semáforos que estão sendo modernizados ficam nos cruzamentos da Avenida Beira Rio com as Avenidas Goiás, Maranhão e Ceará. Além desses pontos, o conjunto semafórico no entroncamento da Avenida Pará com a Rua 5 também está sendo renovado.

Daltro Pereira reforçou a importância de os motoristas redobrarem a atenção durante esse período de manutenção para evitar possíveis acidentes. Ele também destacou que a Prefeitura, em parceria com o governo estadual, pretende intensificar campanhas educativas e ações de fiscalização no trânsito para aumentar a segurança viária na cidade.