Show de Manu Batidão e pista lotada marcam primeira noite do Gurufolia 2024 

da redação

A cidade de Gurupi foi tomada por pura animação no primeiro dia do Gurufolia 2024, que começou com o pé direito e promete ser uma das edições mais memoráveis do evento. Com um público entusiasmado, shows empolgantes e uma energia contagiante, a primeira noite foi marcada por apresentações incríveis de Deusa Pinheiro, Manu Batidão e Paulo e Natan.

A abertura do Gurufolia atraiu uma multidão festeira que lotou as dependências do Campus 1 da Unirg, marcando o início de três dias de celebração intensa.

Deusa Pinheiro abriu a festa e em seguida Manu Batidão trouxe todo seu carisma e ritmo contagiante, fazendo todos dançarem ao som de seus sucessos. Paulo e Natan encerraram a noite com uma apresentação vibrante, mantendo a animação do público em alta.

A festa continua nesta sexta-feira (19) com um peso que promete manter o público animado e na pista. As atrações incluem Lambasaia, Chicabana e Jiraya Uai e ainda terá a escolha do Rei Momo e Rainha do Carnaval de Gurupi. O evento ainda terá a escolha da. O acesso à pista para o segundo dia é simbólico, bastando a doação de apenas 1 kg de alimento não perecível.

Para aqueles que buscam uma experiência premium, os camarotes Fast e Beats estão à venda, proporcionando conforto, visão privilegiada e serviços exclusivos.

O Gurufolia reforça seu compromisso com a solidariedade, promovendo a campanha “1 Kg de Alegria”. O acesso à pista para o segundo dia do evento é garantido mediante a doação de apenas 1 kg de alimento não perecível. Uma iniciativa que une diversão e responsabilidade social.

“Com o sucesso da primeira noite, as expectativas para os próximos dias do Gurufolia estão ainda mais altas. A cidade de Gurupi e os visitantes se preparam para vivenciar momentos inesquecíveis de celebração, música e alegria durante o maior pré-carnaval do Tocantins”, disse Jales Shows, organizador do evento.