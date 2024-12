Tragédia em Gurupi: Criança de 5 anos morre atropelada por caminhão no bairro Campo Belo

Da redação

Na noite desta sexta-feira (13), uma tragédia abalou o bairro Campo Belo, em Gurupi. Uma criança de apenas 5 anos morreu após ser atropelada por um caminhão que transporta gado.

Segundo informações preliminares, a criança estava na rua e em uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo de grande porte. Equipes de resgate foram acionadas, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Investigação das causas

A perícia técnica esteve no local do acidente e iniciou os trabalhos para determinar as circunstâncias que levaram à tragédia.

O motorista do caminhão também será ouvido pelas autoridades.