Transporte Público: Empresa que venceu concorrência desiste de operar em Gurupi; prefeitura vai chamar segunda colocada

da redação

A Prefeitura de Gurupi informou que a empresa vencedora da concorrência eletrônica para o serviço de transporte público urbano comunicou nessa sexta-feira, 24, sua desistência da assinatura do contrato. “Diante dessa decisão, a Administração Municipal está tomando as medidas necessárias para assegurar o retorno do serviço à população”, avisou o Paço numa nota.

Conforme a prefeitura, “em conformidade com o processo licitatório, será convocada a empresa que ficou em segundo lugar para análise documental e avaliação de sua capacidade de realizar o serviço”.

Caso a segunda colocada não confirme sua habilitação ao serviço, o município disse que fará a convocação da empresa classificada em terceiro lugar. “Ressaltamos o compromisso da Prefeitura de Gurupi em garantir a eficiência e qualidade no transporte público urbano de Gurupi, buscando soluções que atendam aos interesses da comunidade”, conclui a nota do Paço.