Vice-prefeito Adailton Fonseca e secretários acompanham obras para minimizar impactos de alagamentos em Gurupi

da redação

Na manhã desta quinta-feira, 09, o vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca, esteve nos pontos mais críticos de alagamento da cidade para acompanhar de perto os serviços da força-tarefa da Prefeitura e dialogar com os moradores sobre as demandas relacionadas aos impactos das chuvas. A visita contou com a presença de equipes da Defesa Civil Municipal e das Secretarias de Infraestrutura, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, além da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).

A comitiva visitou os setores Vila Paulista e Residencial São Paulo, no final da Avenida Paraíba, uma das áreas mais atingidas pelo grande volume de enxurrada. No local, estão sendo realizadas intervenções importantes, como a construção de três muretas e quatro quebra-molas em pontos estratégicos, com o objetivo de reduzir o fluxo de água e desviar o volume da enxurrada, minimizando os impactos para os moradores do local.

Prefeitura vai instalar placas de sinalização de risco

Durante a visita, o vice-prefeito Adailton Fonseca anunciou a confecção de placas de sinalização que serão instaladas nos pontos mais críticos da cidade. Essas placas servirão como alerta à população para evitar trafegar em áreas de risco durante períodos de chuva intensa e alagamentos.

“É natural que, nesse período mais intenso, tenhamos pontos críticos que precisam ser sinalizados. Nossa prioridade é garantir que as pessoas entendam que, em momentos de chuvas intensas, não podem acessar essas áreas, evitando riscos à vida e danos aos bens materiais”, afirmou Adailton Fonseca.