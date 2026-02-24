GurupiPrev supera R$ 252 milhões em patrimônio e reforça segurança previdenciária de servidores municipais

Relatório de Gestão de dezembro de 2025 aponta superávit superior a R$ 10,8 milhões , avanço na governança e medidas de modernização; Prefeitura afirma ter quitado mais de R$ 45 milhões em passivos herdados desde 2021. “Entre 2021 e 2025, foram aportados mais de R$ 45 milhões referentes a dívidas herdadas, além da manutenção dos repasses patronais e das contribuições em dia. Hoje, Gurupi possui um regime próprio sólido, com superávit e patrimônio crescente, garantindo segurança aos nossos servidores”, afirmou a prefeita Josi Nunes.

Por Wesley Silas

GURUPI (TO) — O Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (GurupiPrev) encerrou 2025 com patrimônio superior a R$ 252 milhões em investimentos, segundo dados do Relatório de Gestão de dezembro de 2025. O balanço indica superávit financeiro acima de R$ 10,8 milhões no exercício e atribui o resultado à regularidade de repasses, disciplina fiscal e planejamento atuarial, em um cenário de crescimento natural das despesas previdenciárias.

A Prefeitura de Gurupi sustenta que a consolidação do instituto foi acompanhada de medidas para enfrentar passivos acumulados em anos anteriores. A prefeita Josi Nunes afirmou que, entre 2021 e 2025, a gestão realizou aportes superiores a R$ 45 milhões relacionados a dívidas herdadas, além de manter o pagamento de contribuições e repasses patronais em dia.

“Hoje, Gurupi tem um regime próprio mais estruturado, com patrimônio em expansão e foco na segurança previdenciária dos servidores”, declarou.

Receita cresce e resultado segue positivo

Conforme os dados divulgados, a receita previdenciária evoluiu de R$ 5,7 milhões (2012) para R$ 60,5 milhões (2025). Ainda de acordo com o relatório, mesmo com a ampliação das obrigações do sistema — reflexo do aumento de beneficiários e da folha — o instituto fechou o ano com resultado positivo, sinalizando capacidade de manter compromissos e planejar o longo prazo.

Carteira de investimentos e regras federais

O relatório também detalha a composição da carteira, informando que cerca de R$ 246,7 milhões estavam aplicados diretamente no mercado financeiro, em conformidade com diretrizes federais para RPPS. A distribuição apresentada inclui predominância de recursos na Caixa Econômica Federal (69%), além de posições em Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e Sicredi.

Destaque em rentabilidade no Tocantins, diz instituto

Outro ponto ressaltado é o desempenho dos investimentos. O GurupiPrev afirma ter registrado, em 2025, o melhor índice de “Rentabilidade Absoluta” entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios tocantinenses e do próprio Estado, considerando critérios proporcionais ao tamanho da carteira e à performance anual das aplicações.

Modernização, censo e reforma previdenciária

O presidente do GurupiPrev, Sargento Jenilson, apontou 2025 como um ano de reforço institucional, citando a realização de censo previdenciário, a implantação de gestão documental digital, a ampliação de ações do programa GurupiPrev Transparente e a obtenção de 100% de prova de vida. Ele também destacou a aprovação da Reforma Previdenciária Municipal, informando que a medida está alinhada à Emenda Constitucional nº 103/2019, com objetivo de reforçar o equilíbrio atuarial e dar previsibilidade às contas.

Segundo o instituto, a estratégia para os próximos anos inclui gestão técnica dos investimentos, transparência ativa, ampliação de mecanismos de controle e planejamento atuarial contínuo, com relatórios e indicadores disponíveis para acompanhamento público nos canais oficiais.