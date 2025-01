Hospital Municipal de Araguaína realiza a primeira cirurgia cardíaca pediátrica minimamente invasiva do Tocantins

Por Redação

Araguaína registrou um marco na saúde pública do Tocantins com a realização da primeira cirurgia cardíaca por meio de uma técnica minimamente invasiva. O procedimento, chamado de fechamento de comunicação interatrial (CIA), foi realizado em dois pacientes, nesta semana, no Hospital Municipal de Araguaína, referência em cirurgias pediátricas em todo o Estado.

O procedimento inovador acessa o coração a partir da parte lateral do corpo, na região da costela, proporcionando um corte menor, com impacto estético reduzido, e uma recuperação mais rápida.

Outro benefício é a diminuição do trauma cirúrgico, pois a técnica dispensa a fratura óssea, resultando em uma resposta inflamatória menor do corpo. A nova modalidade de cirurgia reafirma o HMA como referência em cirurgias cardíacas infantis de alta complexidade no Estado.

“Este é um passo histórico para nossa cidade e para o Tocantins. Investir em tecnologia e capacitação significa salvar vidas e oferecer esperança a famílias que antes precisavam buscar tratamento fora do estado”, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues.

Uma nova vida

Luiz Felipe Lima, de 12 anos, foi um dos pacientes a passar pelo procedimento. Segundo o pai, Lázaro Lima, o garoto se queixava constantemente de dores e tonturas, até que foi encaminhado pela Assistência Social da cidade de Sandolândia, onde a família mora, para o Hospital Geral de Palmas (HGP), com indicação para um tratamento de hérnia.

No início do acompanhamento, os médicos identificaram que, na verdade, Luiz sofria de um problema cardíaco, o que levou à sua transferência para o Hospital Municipal de Araguaína (HMA) para a realização da cirurgia.

“Hoje sinto um grande alívio. Meu filho estava sofrendo muito, sentia dores intensas e até sangrava pelo nariz. Agora temos esperança de que ele se recupere bem e possamos voltar para casa. Só temos a agradecer à equipe do HMA, que nos tratou com muito cuidado”, destaca Lázaro.

Crescimento e excelência em cirurgias pediátricas

Em 2024, o HMA registrou 1.047 cirurgias, aumento de 40,7% na comparação com 2023, quando foram 744 procedimentos. Deste total, 123 foram cirurgias cardíacas pediátricas, um crescimento de 112,07% em relação a 2023, quando foram feitas 58 cirurgias. Desde 2019, quando o serviço foi iniciado, 374 procedimentos cardiopediátricos já foram realizados.

A unidade conta com uma UTI Pediátrica de dez leitos e equipe multidisciplinar de 71 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e especialistas em terapia intensiva, garantindo suporte integral aos pacientes.

Segundo a médica pediatra e diretora técnica do HMA, Elena Medrado, as novas cirurgias realizadas refletem o compromisso do hospital com a modernização. “Em 2025, seguimos ampliando possibilidades para crianças com cardiopatias congênitas, combinando segurança, inovação e uma equipe qualificada. Esse é um momento de muita satisfação para todos”, ressalta.

HMA: Referência em saúde pediátrica

O Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado, mantido pela Prefeitura de Araguaína e Governo do Tocantins, com apoio federal e gestão do Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), possui 61 leitos e é o único do estado habilitado pelo Ministério da Saúde para cirurgias cardiopediátricas.

Reconhecido com o selo Diamante de Acreditação Qmentum Internacional e eleito 22º melhor hospital público do Brasil pelo IBROSS, o HMA consolida-se como centro de excelência no atendimento pediátrico de alta complexidade, alinhando infraestrutura moderna, recursos humanos especializados e resultados de impacto regional.

(Por: Rogério Damasceno | Foto: Arquivo pessoal)