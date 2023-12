Hospital Regional de Dianópolis realiza primeira cirurgia por vídeo

Por Redação

O Sudeste do Tocantins vive um novo tempo de valorização e transformação da saúde pública. A última sexta-feira, 15, será uma data histórica para a população da região e também para o Hospital Regional de Dianópolis (HRD) Dr Jaiminho que, pela primeira vez realizou cirurgia por videolparoscopia.

Até este domingo, 17, a unidade deve realizar 27 cirurgias dentro do mutirão de cirurgias eletivas, dentre elas, procedimentos colecistectomia, hernioplastia, hemorroidectomia, vasectomia e laqueadura.

Com a aquisição do equipamento de torre de vídeo, de última geração, os procedimentos cirúrgicos colecistectomia, cirurgia para retirada da vesícula, serão por videolaparoscopia.

A novidade foi comemorada pelo direito da unidade, o fisioterapeuta André Luís Nunes Cavalari. “Além de diretor da unidade sou morador da cidade e da região, então é uma satisfação muito grande poder ver essa tecnologia sendo utilizada no nosso hospital. São 32 anos de história do HRD, para nós é um grande avanço poder oferecer procedimentos cirúrgicos menos invasivos, com recuperação mais rápida e mais segura para os pacientes”, afirmou o diretor.

A videolaparoscopia ou cirurgia por vídeo é uma técnica utilizada para tratamento de doenças do sistema digestivo, urologia, ginecologia, ortopedia, entre outros. “Entre as vantagens da cirurgia por vídeo estão a recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, menor risco de infecção, menor perda de sangue, menor tempo de internação hospitalar, retorno mais rápido ao trabalho”, explicou a cirurgiã Karla Millana.

A enfermeira, Mikaela Pereira Lourenço comemorou. “A primeira paciente da história do Hospital Regional de Dianópolis a realizar cirurgia por videolaparoscopia, é muito gratificante ver a felicidade do paciente por realizar um procedimento de alta tecnologia em nosso hospital de Dianópolis.”

Menos invasiva, a cirurgia contribuiu para a recuperação da paciente, Maria Balbina Lourenço dos Santos, 50 anos, residente no município de Ponte Alta do Bom Jesus, que foi a primeira paciente a passar pelo novo método de operação de colecistectomia, que é a remoção da vesícula biliar. “Fui operada na sexta, 15, e já estou recebendo alta neste sábado. Estou me sentindo ótima!”, comemorou a paciente.

Com informações da Ascom/SES Tocantins