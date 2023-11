Hospital Regional de Dianópolis recebe equipamento moderno para realização de cirurgias por vídeo

Por Redação

A saúde regional no Sudeste do Tocantins tem se destacado na referência para os quase 10 municípios assistidos pelo Hospital Regional de Dianópolis (HRD) Dr Jaiminho. A conquista mais recente, uma Torre de Vídeo Laparoscopia mordena para o Centro Cirúrgico do HRD.

O aparelho tem as funcionalidades de videocirurgia laparoscopia e outros procedimentos da parte cirurgia geral, cirurgia ginecológica e artroscopia. A conquista é fruto da parceria da unidade hospitalar com o governo do Tocantins por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), com emenda parlamentar do deputado estadual Léo Barbosa na LDO 2023 (Republicanos).

O aparelho foi entregue ao HRD na última terça-feira, 21 e segundo o Diretor Geral do HRD, o fisioterapeuta André Luís Nunes Cavalari, a conquista teve início ainda em junho de 2022, quando visitaram a unidade, o Dep. Estadual Léo Barbosa juntamente com o deputado federal Ricardo Ayres e o assessor Djalma Parente. “Naquela ocasião, o Djalminha nos questionou sobre as necessidades e a gente apresentou essa demanda que foi colocada em pauta pelo deputado Léo Barbosa e que, hoje, é uma realidade no hospital”, disse.

O novo equipamento fortalece o momento de transformação pelo qual passa o HRD, que saiu das páginas negativas na imprensa de todo o estado, para ser exemplo de gestão e de humanização no atendimento aos milhares de pacientes que buscam os serviços na unidade. “Com esse equipamento será possível agora, atender com mais qualidade os nossos pacientes.

A cirurgia por vídeo garante ao o paciente um menor tempo internação e de pós operatório. Pois o procedimento é menos invasivo. A conquista é de toda população dos municípios referenciados, dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que passam a contar com mais tecnologia na qualidade dos procedimentos cirúrgicos”, destacou André Cavalari.

Cavalari agradeceu. “Nossa gratidão ao Governador Wanderlei Barbosa, à SES e ao Secretário de Saúde Carlos Felinto, pelo compromisso em fortalecer os serviços ofertados no HRD, aos deputados Ricardo Ayres e Léo Barbosa e ao nosso amigo Djalma Parente, pelo compromisso que tem demonstrado com Dianópolis, com a evolução da saúde pública em nosso município”, finalizou.

Atendimento

Conforme o diretor do HRD, o aparelho já passa a atender à comunidade no próximo dia 15, quando ocorrerá mais um mutirão de cirurgias eletivas, quando deverá ser realizada a primeira cirurgia por vídeo no município de Dianópolis em uma unidade pública de saúde.

Avanços e Conquistas

A população da região Sudeste comemora os avanços conquistados pelo HRD nos últimos meses. Entre as conquistas, a reforma das enfermarias com banheiros com acessibilidade e mais conforto para os pacientes. A unidade agora está toda climatizada com ar-condicionado em todos os departamentos, além da reforma realizada na sala de triagem e refeitório.

Outro problema que está sendo solucionado com obra é a questão do sistema de drenagem do hospital, que está iniciando, e irá eliminar o problema das enchentes causadas no período chuvoso. Outra conquista é a instalação das placas de energia solar, que deve iniciar nos próximos dias trazendo mais economia para o hospital.

O HRD hoje funciona com o atendimento de 33 médicos, nas especialidades de clínica geral, ortopedia, ginecologia obstetrícia, cardiologia, pediatria e cirurgia geral. “Estamos felizes com os resultados e vamos continuar trabalhando por melhorias na parte de infraestrutura e humana. Saltamos de 60 exames de ultrassonografia mensal para 500, além disso, iniciamos a realização de cirurgias pediátricas, sendo o terceiro hospital do estado a realizar esse procedimento, uma vez que essa cirurgia só era realizada em Palmas e Araguaína. Outra conquista é a realização de exames de risco cirúrgico com cardiologista dentro do próprio hospital. Contamos com um especialista que, além de realizar os exames, faz o acompanhamento dos pacientes internados”, finalizou.