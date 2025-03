Investimentos e inovação: Gestão de Josi Nunes investe em novas unidades escolares e renovação da frota de ônibus e merenda escolar de qualidade

Ações incluem construção de novas unidades escolares, atendimento exclusivo para alunos neurodivergentes e merenda escolar de qualidade

Por Redação

A missão de transformar Gurupi em uma cidade cada vez melhor é levada a sério pela prefeita Josi Nunes. Com uma gestão inovadora e comprometida, ela está promovendo mudanças significativas na educação municipal. Entre as ações, estão a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Setor Campo Belo, uma nova escola de Ensino Fundamental no Jardim dos Buritis, a renovação da frota de ônibus escolares com 11 novos veículos, a reforma da Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) José Pereira da Cruz, ampliação da ETI Elizeu de Carvalho, a implantação do sistema de ensino Horizontes do Conhecimento, o fortalecimento do atendimento a alunos neurodivergentes e a oferta de merenda escolar de qualidade.

“Nosso compromisso é garantir um ensino de excelência, desde a infraestrutura até a valorização dos profissionais e o acompanhamento pedagógico dos alunos. Estamos investindo em uma educação que transforma vidas e constrói um futuro melhor para Gurupi”, destaca Josi Nunes.

O novo CMEI atenderá até 376 crianças nos turnos matutino e vespertino ou 188 em período integral, com um investimento de R$ 5.609.517,95. Já a nova escola no Jardim dos Buritis contará com cinco salas de aula, quadra poliesportiva e capacidade para até 350 estudantes em meio período ou 175 em período integral. O investimento será de R$ 8.173.863,58.

Como professora, Josi Nunes tem um olhar sensível e diferenciado para a educação, compreendendo de perto as necessidades dos estudantes e dos profissionais da área. Para a aquisição dos ônibus escolares, foram investidos R$ 5.228.440,00. Os veículos passam a integrar a frota própria da Prefeitura e substituem os antigos, garantindo mais segurança e conforto às crianças que utilizam o transporte escolar. Os ônibus atendem 12 rotas – cinco rurais e sete urbanas –, percorrendo cerca de 600 km e beneficiando 300 alunos.

“A modernização da nossa frota de transporte escolar era uma necessidade urgente. Agora, nossos alunos terão mais segurança e conforto no trajeto diário para as escolas”, afirmou a prefeita.

A reforma da ETI José Pereira da Cruz segue em ritmo acelerado. Na última sexta-feira, 21, Josi Nunes visitou a unidade para acompanhar o andamento da troca do telhado, incluindo o forro, manutenção da rede elétrica, troca do revestimento cerâmico, novo reboco e pintura geral. O investimento total é de cerca de R$ 1,4 milhão, sendo que a primeira etapa contará com um aporte de aproximadamente R$ 800 mil. “Estamos garantindo um ambiente escolar mais seguro e adequado para alunos e professores. Educação de qualidade também passa por infraestrutura bem cuidada”, enfatizou Josi.

A visita também se estendeu à ETI Elizeu de Carvalho, localizada no Setor Industrial. A unidade escolar ganhará quatro novas salas de aula, uma quadra poliesportiva nos moldes do Ministério da Educação, e passará a ter capacidade para receber até 240 alunos. O valor do investimento R$ 2.563.301,44.

Educação diferenciada e inovadora

O sistema de ensino Horizontes do Conhecimento é um projeto inovador que visa garantir aprendizado de qualidade para todas as crianças e adolescentes da rede municipal. A iniciativa se baseia em sete eixos estratégicos: acesso e permanência escolar; melhoria da qualidade de ensino; formação cidadã; capacitação dos professores; uso de tecnologia na educação; avaliação contínua do aprendizado; e parceria com a comunidade.

“O Horizontes do Conhecimento não apenas padroniza e qualifica o ensino no município, mas também se destaca por ser um sistema próprio, com material didático exclusivo. Isso garante que a metodologia aplicada esteja alinhada às necessidades educacionais da cidade e contribua para a obtenção de melhores resultados acadêmicos”, detalhou Josi Nunes.

Em outra frente de trabalho, mas integrada a todas as boas práticas, os servidores da Educação foram acolhidos pelo Projeto Cuidar – Humanizando Relações, que busca valorizar aqueles que estão na linha de frente, garantindo um ambiente mais saudável e acolhedor. O projeto é pensado em resultados a longo prazo na melhoria da qualidade dos serviços ofertados à população com palestras, dinâmicas interativas, momentos de relaxamento, e iniciativas que proporcionam um espaço de autocuidado e reflexão para os trabalhadores da saúde.

Acolhimento e inclusão

O atendimento a alunos neurodivergentes têm sido ampliado, promovendo inclusão e melhores condições de aprendizado. Todas as escolas da rede municipal contam com salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), onde os estudantes recebem suporte individualizado, conforme suas necessidades específicas. Além disso, a equipe pedagógica passa por capacitações constantes sobre práticas inclusivas, garantindo um ambiente escolar mais acolhedor e acessível.

“Nosso compromisso é garantir que todas as crianças tenham oportunidades iguais de aprendizado. Com investimentos em estrutura e formação, estamos fortalecendo a inclusão e dando suporte essencial para o desenvolvimento desses alunos”, pontuou a prefeita.

Merenda saudável e reforçada

Outro grande avanço é a melhoria da merenda escolar. Parte dos alimentos utilizados nas escolas municipais são adquiridos diretamente dos agricultores familiares de Gurupi, garantindo refeições frescas, nutritivas e saudáveis para mais de 8 mil alunos da rede municipal e cerca de 2 mil crianças e adolescentes do Programa Estarte.

Em 2025, a Prefeitura destinou mais de R$ 760 mil, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para a aquisição desses alimentos, como carnes, hortaliças e tubérculos. O valor representa um aumento de cerca de 38% em relação a 2024, quando foram investidos R$ 550 mil.

“A alimentação escolar de qualidade é essencial para o desenvolvimento das nossas crianças. Estamos investindo para oferecer refeições saudáveis e equilibradas, valorizando também a produção da nossa agricultura familiar”, ressaltou Josi Nunes.

Reconhecimento federal

Gurupi tem se destacado na alfabetização na idade certa, tornando-se referência no Tocantins. A adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao Programa Alfabetiza Mais Tocantins tem impulsionado avanços significativos, reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Os resultados mais recentes comprovam esse progresso: a fluência leitora no 2º ano subiu de 36% para 62%; a alfabetização, avaliada pelo SAETO, avançou de 44% para 53%, superando a meta de 50% para 2024 e impactando positivamente os repasses do ICMS Educacional; e a recuperação das aprendizagens no 5º ano cresceu de 44% para 51%.

“A melhoria nos indicadores de alfabetização reflete o compromisso da nossa gestão com a qualidade do ensino. Vamos seguir investindo em políticas educacionais que garantam um futuro melhor para nossas criança”, concluiu Josi Nunes.