Ipasgu credencia o Hospital da Criança em Goiânia sem restrições de especialidades e cirurgias neurológicas.

Por Wesley Silas

Além do Hospital da Criança, o presidente do IPASGU enfatizou que a parceria se estenderá ao Hospital Bom Samaritano, bem como a laboratórios e clínicas de imagens. “É de suma importância para nós credenciarmos instituições de saúde em Goiânia. Esta é uma maneira de reconhecer e valorizar os nossos usuários do Ipasgu, que confiam em nosso instituto há 31 anos. Estamos trabalhando de forma exclusiva para ampliar nossa cobertura e já visitamos o Hospital da Criança, o Pronto Socorro Infantil, o Hospital Bom Samaritano, além de laboratórios e clínicas de imagens, com o objetivo de oferecer a melhor cobertura possível em todas as especialidades que o Ipasgu pode proporcionar.

Sem restrições de especialidades

Diante da escassez de médicos especialistas em pediatria em Gurupi, o processo de credenciamento em andamento atenderá a uma antiga demanda dos usuários e seus familiares. “No Hospital das Crianças, não haverá limitações em relação às especialidades. O diretor do hospital logo nos enviará a documentação necessária para credenciar todos os especialistas, que são especializados em diversas áreas, como Neurologia, Cardiologia, Ortopedia Infantil e Urologia – uma área que, vale ressaltar, não conta com especialistas em Gurupi”, explicou.

O vereador Ivanilson Marinho destacou que o Ipasgu aliviará a carga de atendimentos do Hospital Materno Infantil e ampliará os serviços em todas as especialidades, incluindo cirurgias ortopédicas e neurológicas.

“Em Gurupi, essa é uma necessidade premente, uma vez que atualmente contamos apenas com o Hospital Materno Infantil, que não cobre todas as especialidades. Além disso, estamos aguardando uma resposta do Hospital Bom Samaritano, que realiza cirurgias neurológicas em crianças e adultos”, acrescentou.

Por fim, segundo o vereador, é importante ressaltar que o “Ipasgu enfrentou diversas ações judiciais que resultaram em condenações superiores a R$ 100 mil para o pagamento dessas cirurgias. Com o processo de credenciamento em andamento, espera-se que o impacto financeiro no orçamento do Ipasgu seja reduzido, permitindo uma cobertura mais abrangente com menor impacto para os nossos usuários”, concluiu.