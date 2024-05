João Victor Stival coloca a disposição Parque de Exposições de Gurupi para a realização da FENESUL

por Redação

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, e o diretor da entidade Tarcízio Goiabeira se reuniram nesta terça-feira (21) com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Wilson Félix. O objetivo da reunião foi colocar o Parque de Exposições de Gurupi à disposição da ACIG para a realização da FENESUL.

”Entendemos o papel importante que a FENESUL tem para o desenvolvimento e o fortalecimento da econômico da região Sul do Estado e queremos contribuir para que esse evento seja realizado este ano. Desta forma, estamos colocando oficialmente o espaço do Parque de Exposições de Gurupi totalmente à disposição da ACIG para a realização do evento no local”, afirmou João Victor Stival.