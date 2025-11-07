Justiça Federal de Gurupi funciona temporariamente em novo endereço

A Justiça Federal no Tocantins (SJTO), informa que desde o dia 29 de setembro de 2025, a Subseção Judiciária de Gurupi passou a funcionar temporariamente no prédio da Justiça Estadual, localizado na Rua 03, esquina com a Rua 07, Quadra 05, Loteamento Filó Moreira, em Gurupi. Confira canais de atendimento virtual da Subseção Judiciária de Gurupi.

Por Redação

O atendimento presencial ao público ocorre das 12h às 18h, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, conforme o expediente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Excepcionalmente, a Central de Atendimento, Protocolo e Distribuição realiza atendimento remoto das 9h às 12h, voltado a demandas urgentes, inadiáveis ou que possam resultar em perecimento de direito.