Maior congresso de Jovens do Sul do Tocantins acontece em Gurupi durante o feriado de carnaval na Catedral das Assembleias de Deus

Por Redação

Com um elenco renomado de ministros do Evangelho, a Comag promete oferecer uma experiência inesquecível para os participantes. Entre as presenças confirmadas, estão: Pr. Antônio Baltazar, Pr. José Wanderson, o Preletor e Cantor Cleyton Queiroz,e a presença ilustre da Cantora nacional Nathalia Braga, além da Banda regional Artes e Louvores.

”O nosso maior objetivo durante essa grande festa é ganhar almas para o reino de Deus, te convido a participar conosco e trazer mais dois, não fique de fora, Deus tem reservado grandes coisas para sua vida” Disse o Pr. Antônio Baltazar. O COMAG acontece há mais de 40 anos e tem como tema “Jovens santos em meio a uma geração corrompida”. A programação é aberta ao público, a abertura será as 19 horas de sábado e a expectativa é receber um público de 5 mil pessoas. Na programação está previsto acontecer o 12º Festival de Louvor, que conta com premiação que vai de cem a mil reais, mas, tem como objetivo principal enaltecer o Glorioso nome do Senhor Jesus e alcançar vidas por meio da música e também a 3ª EBJ (Escola Bíblica de Jovens).