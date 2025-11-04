Ministro dos Transportes reforça importância da integração logística em visita a Gurupi (TO) nesta quarta (5)

Intervenções fortalecem o Matopiba e melhoram o escoamento da produção agrícola no Norte e Centro-Oeste

Por Redação

Como parte da viagem que antecede a participação do Ministério dos Transportes na COP30, o ministro Renan Filho visita na quarta-feira (5) o Terminal de Transbordo Ferroviário de Gurupi (TO), um dos principais hubs logísticos da Malha Central da Ferrovia Norte-Sul.

O terminal conecta Gurupi ao Porto de Santos (SP) e deve receber cargas provenientes do leste de Mato Grosso, do oeste da Bahia e do norte de Goiás. Com capacidade para operar 1.500 toneladas de soja e 1.300 toneladas de farelo por hora, a estrutura opera de forma eficiente, segura e com menor emissão de carbono, podendo movimentar até 500 mil toneladas de farelo de soja por ano.

Localizado no Matopiba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o terminal é estratégico para o escoamento da produção agrícola. Nos últimos dez anos, a produção de grãos na região cresceu 93% e deve chegar até 48 milhões de toneladas até 2034.

Ainda em Gurupi, o ministro vistoria as obras da travessia urbana, na BR-153. O trecho conta com 11,2 quilômetros de duplicação já concluídos, entre Gurupi e Aliança (TO), e prevê novas intervenções que vão abranger os municípios de Talismã, Alvorada e Figueirópolis, somando mais 7 quilômetros de pistas ampliadas nesta etapa.