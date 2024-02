Morador alerta sobre precariedade na sinalização urbana na obra de duplicação da BR-153 em Gurupi

A alteração no tráfego do perímetro urbano de Gurupi (TO), conta com dois desvios para construção de dois viadutos; em um deles no sentido sul, alguns motoristas de caminhões não estão conseguindo identificar a placa e estão entrando na cidade. “Nesta semana um motorista de bitrem parou às 03h da madrugada em frente a minha casa procurando informações sobre a saída para Belém”, disse o morador da Vila Guaracy, Renato Reis.