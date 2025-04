Morre uma dos primeiros servidores do Hospital Regional de Gurupi

É com profundo pesar que noticiamos o falecimento de Álvaro Noleto Mendonça, aos 94 anos, um dos primeiros servidores do Hospital Regional de Gurupi. Com uma carreira dedicada ao cuidado e à saúde pública, ele trabalhou no hospital por 16 anos, até ser acometido por problemas de saúde. Após lutar contra múltiplos derrames e um câncer de próstata, ele faleceu às 3h30 da manhã desta terça-feira, 22 de abril de 2025.

Álvaro deixa a esposa, três filhos e um legado de dedicação inegável. O velório está sendo realizado no Cerimonial Santo Antônio, localizado na Rua 3 esquina com a Avenida Guanabara. O sepultamento ocorrerá às 8h da manhã no Cemitério Santo Antônio, também conhecido como Cemitério Velho.

Prestamos nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento de dor e saudade.