Mulher morre após explosão de botijão de gás provocar incêndio em residência no Tocantins

da redação

Uma mulher identificada como Dulcinete dos Santos Carneiro, de 44 anos, morreu após a explosão de um botijão de gás provocar um incêndio em uma residência no setor Guaxupé, em Porto Nacional, neste domingo (1º). Outra pessoa que estava no imóvel conseguiu sair sem ferimentos.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), Dulcinete estava na casa para realizar a troca do botijão quando teria ocorrido um vazamento de gás, seguido pela explosão.

De acordo com o relato de uma testemunha à Polícia Militar, um isqueiro teria sido utilizado para verificar a existência de vazamento. Ainda conforme o depoimento, a vítima permaneceu no imóvel tentando conter as chamas, mas morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Porto Nacional e liberado aos familiares após os exames. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.