Nasce Eduardo Chaves Malheiro Fortes, filho da ex-secretária da Governadoria Kátia Chaves e do deputado estadual Eduardo Fortes

Por Redação

Nasceu nesta quinta-feira (24), no Hospital e Maternidade Cristo Rei, em Palmas, o primeiro filho da ex-secretária da Governadoria do Tocantins, Kátia Chaves, e do deputado estadual Eduardo Fortes.

O bebê, que recebeu o nome de Eduardo Chaves Malheiro Fortes, nasceu às 18h40, pesando 2,960 kg.

Os primeiros registros do pequeno Eduardo foram compartilhados pelos pais e amigos nas redes sociais, celebrando a chegada do novo integrante da família.

Para Kátia, essa é a realização de um grande sonho, o verdadeiro presente de Deus após várias tentativas frustradas de engravidar.

Já para o deputado Eduardo Fortes, que também é papai de primeira viagem, o pequeno, carinhosamente chamado de Fortinho pelos amigos, representa o maior presente que a vida poderia oferecer.

Mãe e filho passam bem e recebem o carinho e as felicitações de familiares e amigos neste momento de grande alegria.