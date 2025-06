No dia dos namorados, Instituto Gratidão Tocantins realiza sonho de 100 casais na 3ª edição do Casamento Comunitário em Gurupi

Por Redação

Nesta quarta-feira, 12 de junho, o Instituto Gratidão Tocantins, com idealização do deputado estadual Gutierres Torquato, promove a 3ª edição do Casamento Comunitário em Gurupi. O evento irá oficializar a união de 100 casais em uma noite especial, com cerimônia civil coletiva no Clube da OAB, seguida de um show aberto ao público com a dupla Max & Luan, a partir das 23h. A cerimônia tem como parceiros o Governo do Estado e a Prefeitura de Gurupi.

Na véspera da cerimônia, nesta terça-feira (11), as noivas participam de um dia especial de beleza, com serviços de cabelo, maquiagem e cuidados pessoais. A ação é realizada em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), como forma de valorizar e elevar a autoestima das participantes para o grande momento.

Além do show, a noite de celebração reserva uma grande surpresa: será sorteado, entre os 100 casais participantes, um caminhão de prêmios recheado com móveis e eletrodomésticos novos, que promete transformar a vida de uma das famílias presentes.

Para o deputado Gutierres Torquato, o evento é uma ação social muito significativa.

“O Casamento Comunitário é uma iniciativa que muda vidas. Ele realiza sonhos, fortalece vínculos e garante dignidade a quem nunca teve condições de oficializar sua união. É gratificante ver essa ação crescendo e sendo abraçada por tantos parceiros”, afirmou.

A diretora do Instituto Gratidão Tocantins, Aline Moreira, também destacou o impacto social do projeto:

“Essa é uma ação que promove inclusão, cidadania e respeito. É um trabalho feito com amor, que acolhe e valoriza famílias inteiras. Temos muito orgulho de realizar mais uma edição em Gurupi e proporcionar esse momento tão especial para esses casais.”

A 3º edição do Casamento Comunitário marca o compromisso do Deputado Gutierres Torquato e do Instituto Gratidão Tocantins em valorizar as famílias tocantinenses. O evento vai movimentar a capital da amizade e reunir as pessoas em uma noite repleta de amor, emoção e celebração.