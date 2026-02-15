Noite de abertura do Capital da Fé 2026 reúne grande público em celebração e adoração

Juninho Cassimiro, Guilherme de Sá, Valesca Mayssa e Jullyany Souza abriram programação e levaram público a uma atmosfera de louvor em uma arena preparada para as famílias

Por Redação

A cultura cristã e a intensidade da música gospel deram o tom da abertura da 10ª edição do Capital da Fé, festival que já virou tradição em Palmas. A noite deste sábado, 14, foi marcada por grandes nomes nacionais que transformaram o espaço em um ambiente de adoração e louvor, reunindo famílias, caravanas e fiéis em uma celebração que uniu uma multidão em espiritualidade e comunhão entre evangélicos, católicos e simpatizantes da música gospel.

Na primeira noite, subiram ao palco os cantores católicos Juninho Cassimiro, da Renovação Carismática, e Guilherme de Sá, que em outras edições marcou presença no festival como vocalista da Banda Rosa de Saron. Na sequência, Valesca Mayssa trouxe a intensidade da música pentecostal, com canções ecoadas em coro pelo público como os títulos: ‘Eis-me aqui’, ‘Eu sou o seu Pai’. A cantora Julliany Souza levou ao palco o estilo worship, conduzindo os presentes a uma atmosfera de adoração e emoção.

Considerado o maior festival gospel do Norte do país, o Capital da Fé trouxe, neste ano, dois palcos para dinamizar a troca de bandas. Entre as apresentações, a DJ Pescadora manteve a chama da adoração viva nos intervalos, com carisma e uma performance cheia de identidade.

O prefeito Eduardo Siqueira Campos abriu o evento destacando a colaboração para a realização do Capital da Fé, que atraiu caravanas de outros estados e do interior. “Este evento teve a junção de forças: vereadores, deputados, denominações evangélicas e comunidades católicas, além da participação do pastor Suilismar e do padre Eduardo Zanon na coordenação e execução,” enfatizou.

Cultura cristã em expansão

O crescimento da cultura cristã no Brasil foi reforçado pela secretária municipal de Turismo, Juventude e Esportes, Ana Paula Setti Nogueira. Segundo ela, o Capital da Fé posiciona Palmas como referência nacional no segmento. “Já são mais de 10 anos de Capital da Fé, prova de que o turismo religioso cresce muito no Brasil e nossa cidade tem essa vertente gospel muito marcante. Esse festival de música cristã dialoga com um público diverso, principalmente com a juventude, e com isso traz turistas para a nossa cidade e movimenta a economia.”

O público vibrou a cada apresentação. “É emocionante ver artistas cujas músicas marcaram nos tocam e hoje poder adorar com eles”, comentou a estudante Luciana Andrade, de 21 anos, que compareceu com um grupo de amigos.

Ambiente familiar e seguro

A estrutura foi pensada para receber famílias e conta com área coberta e confortável com mesas, cadeiras e sofás e bancas de comidas variadas. Para completar a estrutura, há lojinhas com artigos religiosos, parque infantil, brinquedos infláveis, estande com a minicidade do trânsito, sala de apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para atender pequenas emergências, ambulância de plantão durante toda a programação, banheiros e estacionamento.

Quem precisou utilizar o transporte público neste sábado, 14, contou com a gratuidade oferecida aos finais de semana. Uma equipe de 19 agentes de trânsito organizou o fluxo de veículos.

E para garantir a segurança dentro e fora do evento, 22 guardas metropolitanos realizaram rondas. A equipe de segurança também contou com oito policiais militares, sete bombeiros com ambulância de resgate e seguranças contratados, além de sistema de videomonitoramento, com câmeras por todo o circuito, monitoradas em tempo real por uma base móvel (micro-ônibus) do Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc).

Fiscais da Vigilância Sanitária também passaram em todas as barracas de alimentação para garantir que estavam dentro das normas sanitárias e a segurança alimentar do público.

Programação

A programação segue até terça-feira, 17, na Vila Olímpica, ao lado do Estádio Nilton Santos. No domingo, 15, a partir das 20 horas, sobem ao palco a Turma do Padre Dudu, Liz Avancini, Fátima Souza e o cantor Luciano Camargo, prometendo mais uma noite de celebração que une música, fé e esperança.