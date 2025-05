Nota de Pesar: Falecimento de Dona Laurinda da Rocha Moreira, mãe do vice-governador Laurez Moreira

Por Wesley Silas

Com grande pesar, comunicamos o falecimento de Dona Laurinda da Rocha Moreira, mãe do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, ocorrido neste sábado, 3 de maio, em Gurupi, aos 94 anos.

Em suas palavras, o vice-governador Laurez Moreira recordou: “Minha mãe foi um pilar de força e determinação para nossa família. Ao lado de meu pai, Juarez da Rocha Moreira, criou seus nove filhos com amor e dedicação, sendo um exemplo de generosidade e fé.”

Natural de uma família piauiense, Dona Laurinda chegou ao Tocantins, onde conheceu seu esposo, Juarez Moreira. “Juntos, formaram uma família em Dueré. Além de uma mãe dedicada, exerceu a profissão de professora, impactando a vida de inúmeras crianças e famílias, mostrando-se uma verdadeira educadora em essência”, relembra o vice-governador.

Ele destacou ainda a influência de sua mãe: “Foi com ela que aprendi o valor das palavras e a coragem para falar em público, ensinamentos que inspiraram minha vocação para a vida pública e política. Ela sempre esteve presente, orientando nossos passos com sabedoria.”

Por fim, Laurez Moreira expressou seus sentimentos: “Peço a Deus que conforte o coração de nossa família nestes tempos de saudade e que nos conceda forças para continuarmos com sua presença viva em nossas memórias.”

Velório e Sepultamento

O velório de Dona Laurinda ocorrerá em sua residência, na Avenida 14 de Novembro, no centro de Dueré, a partir das 22h. Familiares e amigos poderão se despedir e prestar suas homenagens. A missa de corpo presente será celebrada às 9h na Igreja Santo Antônio, seguida pelo sepultamento às 10h no Cemitério São José.

A família agradece, sinceramente, todas as manifestações de carinho, solidariedade e orações recebidas neste momento de luto.