Nova subestação da Energisa em Gurupi recebe investimento de mais de R$ 55 milhões para atenderá 15 municípios do Tocantins

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta quarta-feira, 26, da inauguração da Subestação Gurupi III, um projeto da Energisa Tocantins com investimento de mais de R$ 55 milhões. Com potência instalada de 30 milhões de volt-amperes, a nova unidade trará melhorias substanciais para 15 municípios da região sul do estado, contribuindo para o desenvolvimento local.

Por Redação

Na ocasião, o chefe do Executivo agradeceu o convite e destacou a importância do projeto e da parceria entre os setores público e privado. “Estou muito grato por acompanhar a inauguração de mais um investimento da Energisa. Essa subestação em Gurupi é fundamental para garantir energia de qualidade, fortalecendo o setor industrial e atraindo novos investimentos para a cidade e toda a região. Além de Gurupi, outras cidades serão atendidas, o que demonstra que as iniciativas privadas somam com a gestão pública”, pontuou o governador Wanderlei Barbosa durante a inauguração.

O município de Gurupi é um dos maiores centros de carga e consumo de energia elétrica do estado. Para o diretor-presidente da Energisa, Alessandro Brum, a inauguração do novo projeto representa um avanço em toda a região. “Nosso compromisso vai além de distribuir energia, queremos transformar energia em conforto e desenvolvimento. O estado está crescendo e estamos aqui para garantir que essa expansão aconteça sem faltar energia. Agradeço ao governador [Wanderlei Barbosa] e à prefeita [Josi Nunes] por estarem presentes neste momento tão importante”, salientou o diretor-presidente.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, enfatizou que a nova subestação traz mais qualidade e segurança energética para o município e a região sul do Tocantins. “Com essa eficiência energética, novas oportunidades de investimento podem surgir”, ressaltou a gestora.

Subestação Gurupi III

O projeto compreende a ampliação da subestação 230 kV e a implantação de um novo pátio de 138 kV, obras de infraestrutura necessárias para manter o sistema elétrico operando de forma satisfatória e garantir o atendimento à demanda de eletricidade da região, incluindo a produção industrial e o consumo da população. Com investimento de mais de R$ 55 milhões, a obra impulsionou a economia local com a contratação de mão de obra direta e indireta, mobilizando mais de 80 colaboradores diretos.

Com a subestação pronta, além de Gurupi, o projeto beneficiará diretamente a população das cidades de Aliança, Alvorada, Araguaçu, Cariri, Cristalândia, Crixás, Dueré, Fátima, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Lagoa da Confusão, Maurilândia, Nova Rosalândia e Sandolândia.