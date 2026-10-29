Obras no Viaduto Central da BR-153 interditam trecho em Gurupi nesta semana e na próxima

A Prefeitura de Gurupi e a concessionária Ecovias iniciaram obras de regularização e recomposição dos taludes sob o Viaduto Central da BR-153. O trecho está interditado desde esta quinta-feira, 29, e segue até domingo, 1º de novembro, das 9h às 17h. Uma nova interdição está prevista de terça-feira, 3, a quinta-feira, 5 de novembro, no mesmo horário.

Da Redação — Portal Atitude

O objetivo da intervenção é melhorar a infraestrutura do local e ampliar a capacidade do sistema de drenagem, que sofre com o acúmulo de água na região durante o período chuvoso.

Duas etapas de interdição

A primeira etapa dos trabalhos ocorre entre 29 de outubro e 1º de novembro. Na sequência, de 3 a 5 de novembro, os serviços continuam com nova interdição do trecho, sempre das 9h às 17h.

A orientação da Prefeitura e da Ecovias é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e, quando possível, utilizem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio.

Impacto para o tráfego

O Viaduto Central é um dos principais pontos de passagem da BR-153 em Gurupi, e as interdições em horário comercial tendem a aumentar o tempo de deslocamento de quem cruza a cidade. A recomendação é planejar o trajeto com antecedência, especialmente para quem depende do trecho em horários de pico.

Intervenções pontuais

As obras são necessárias — a drenagem deficiente sob o Viaduto Central é problema recorrente em Gurupi e tende a se agravar a cada estação chuvosa. Mas a forma como as interdições foram escalonadas merece atenção: dois bloqueios em uma semana, em horário comercial, em um dos eixos mais movimentados da cidade, transferem ao motorista o custo de um planejamento que poderia ser mais bem comunicado. O desafio estrutural permanece: intervenções pontuais resolvem o sintoma, mas a cidade continua sem uma política permanente de manutenção de drenagem e acessibilidade urbana que evite que o mesmo trecho precise de obras emergenciais ano após ano.