Palmas: Alunos lotam auditório do teatro Sesc com apresentações de danças inspiradas em Michael Jackson

Cerca de 170 bailarinos e bailarinas subiram ao palco e proporcionaram uma noite de encanto aos familiares e convidados. Foram apresentadas 16 coreografias. As coreógrafas da Cia Juvenil de Dança, junto com os alunos, exploraram, recriaram e reimaginaram a genialidade do artista homenageado.

O secretário municipal da Educação de Palmas, professor Fábio Chaves, levou toda a sua família para prestigiar o espetáculo e disse que ficou “encantado” com o que assistiu. “Tive a oportunidade de testemunhar alguns ensaios e o que vi aqui superou minhas expectativas. Realmente exige muito trabalho e muita disciplina, e vocês não decepcionaram, acredito que todos aqui nesta plateia, que imagino ser formada na maioria por familiares, amigos, pais, mães, estão muito orgulhosos do que assistiram e eu quero dizer que as preciosidades de vocês – nossos alunos -, são realmente o motivo de tudo”, declarou o gestor.

Fábio Chaves elogiou o professor de dança Fernando Faleiro e as estagiárias da Cia. Juvenil e destacou que “o trabalho desenvolvido com essas crianças e adolescentes é um trabalho de muito amor, de muito carinho, de muita sensibilidade e de muita responsabilidade. Como o professor Fernando falou, nós estamos num ambiente educacional. A educação, através do incentivo à cultura e à arte, é algo que a Semed propõe pois faz parte das características dessa geração”, pontuou.

A mãe da Maria Sophia, que estuda o 5º ano na Escola Municipal Monteiro Lobato, situada na Arse 102 (1006 Sul), a zootecnista Débora Santos Costa, disse que a expectativa da filha, antes de se apresentar era grande, porém a felicidade de fazer parte do espetáculo de dança era maior. “A Maria Sophia está muito contente e feliz. Esse espetáculo foi o dia mais esperado por ela, acredito que o dia mais feliz que ela está vivendo esse ano. Passaram o ano ensaiando e se apresentando em eventos escolares e dando o melhor para poder chegar nessa apresentação e fazer bonito. Estamos muito orgulhosos de nossa filha”, declarou.

Para a aluna Maísa Cristiane – 8º ano da Escola Municipal Luiz Gonzaga, situada na Arno 61 (503 Norte), a apresentação foi uma experiência nova. “Dançar para muitas pessoas foi maravilhoso, eu nunca vou esquecer desse dia, vai estar sempre no coração. A gente sair da nossa escola, nosso conforto para vir para outro lugar, dançar com outras pessoas que a gente não conhece é muito gratificante”, destacou.

Na avaliação do professor Fernando Faleiro foi um desafio gratificante realizar o espetáculo de dança com o tema do Michael Jackson. “Trabalhamos aqui com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e são alunos maravilhosos que me enchem de orgulho, tanto os alunos quanto as estagiárias da Cia. Para mim, o melhor de tudo é ver essas crianças felizes no palco, e eu acho que hoje a gente acertou”, concluiu.

