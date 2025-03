Acidente entre veículos na ponte que liga Palmas e Luzimangues deixa motoristas feridos

O acidente aconteceu por volta das 7h de sábado e, por causa da batida, o trânsito na região ficou lento. Parte da pista precisou ser sinalizada com sistema de pare e siga. O caminhão baú ia no sentido Palmas/Luzimagues quando bateu com o outro veículo que trafegava no sentido contrário. A causa ainda será investigada.