Aeroporto de Palmas entra no pacote de negociações de venda

da redação

A venda da concessão de 20 aeroportos operados pela CCR, entre eles o de Palmas (TO), entra em uma nova fase. A partir do final deste mês, empresas e fundos interessados poderão apresentar suas propostas. O negócio é avaliado entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, segundo fontes do mercado.

Na fase inicial de avaliação, ao menos 12 operadoras e fundos analisaram os ativos, incluindo gigantes do setor como Fraport, Zurich, Vinci e Aena, além de grupos da América Latina como GAP, Asur, OMA e Corporación América Airports.

Os aeroportos da CCR geram R$ 4,3 bilhões em receita líquida anual e R$ 1,4 bilhão em Ebitda, com mais da metade desse valor vindo de terminais internacionais. Embora a CCR pretenda vender todos os aeroportos em um único pacote, há possibilidade de divisão entre terminais nacionais e internacionais ou mesmo blocos regionais.

O processo de venda está sendo conduzido pelos bancos Lazard e Itaú BBA. As propostas não vinculantes devem ser entregues entre o fim de abril e o início de maio.

O Aeroporto de Palmas tem se destacado pelo crescimento no fluxo de passageiros. Em 2023, recebeu mais de 700 mil passageiros, um aumento de 14% em relação ao ano anterior, superando os níveis pré-pandemia. Em 2024, a movimentação chegou a 723 mil passageiros, representando um crescimento de 3%.

A CCR investiu R$ 36 milhões na modernização do aeroporto, ampliando sua capacidade e tornando-o mais atraente para novas rotas. A expectativa é que o crescimento continue em 2025, impulsionado pelo diálogo constante com companhias aéreas.