Câmara de Palmas inicia trabalhos legislativos na terça-feira, 5 de fevereiro

da redação

A Câmara Municipal de Palmas (CMP) realizará a Sessão Especial de Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2025 na próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro. O evento será conduzido pelo presidente da Casa de Leis, vereador Marilon Barbosa (Republicanos), e terá início às 9h, no Plenário Tarcísio Machado da Fonseca.

O presidente Marilon Barbosa ressaltou a expectativa de um ano produtivo e de colaboração entre os poderes. “Temos muito trabalho a realizar, mas contamos com um diálogo positivo com o Executivo Municipal, o que será essencial para implementarmos melhorias significativas para a nossa cidade. Aqui na Câmara, contamos com vereadores comprometidos e dispostos a fazer a diferença para a população”, destacou.

A abertura dos trabalhos legislativos marca o início oficial das atividades parlamentares do ano, reunindo os representantes do Legislativo Municipal para discutir e deliberar sobre temas prioritários e demandas da comunidade palmense.

A população é convidada a acompanhar as atividades da Câmara por meio das redes sociais e do canal oficial no YouTube, onde será realizada a transmissão ao vivo da sessão.

Sessão Especial de Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2025

Data: 5 de fevereiro de 2025 (terça-feira)

Horário: A partir das 9h

Local: Plenário Tarcísio Machado da Fonseca

Endereço: Câmara Municipal de Palmas (Quadra 104 Norte, Av. LO-02, 08-A)

Transmissão ao vivo: YouTube oficial da CMP