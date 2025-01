Cobras são resgatadas em diferentes pontos de Palmas

da redação

Duas cobras jiboias da espécie arco-íris foram capturadas pela Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana (GMP) na tarde desta segunda-feira, 20, na Capital. A primeira captura foi feita no Orquidário de Palmas (antigo AMA). A outra captura se deu no setor Polinésia (próximo ao Rancho Diamante). De acordo com a GMP Ambiental, as duas cobras medem em torno de 1,80 metros de comprimento.

O gerente da Guarda Metropolitana Ambiental, Adalberto Antonio Bernardo, explica que essas espécies são comuns no ambiente urbano de Palmas. “Geralmente essas serpentes saem do seu habitat após o período chuvoso, em busca da luz solar e alimentos”, explicou.

Conforme o gerente, caso aconteça de alguém se deparar com algum animal silvestre na área urbana, a orientação é que deve ligar para o número 153 e solicitar a captura.

Após serem devidamente recolhidas, as jiboias foram soltas no Parque Estadual de Lajeado, pela equipe da GMP Ambiental.

Texto: Márcio Greick/ Secom