Eduardo Siqueira Campos nomeia Vinícius Tundela como presidente da Fundesportes

da redação

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas (Fundesportes) agora tem um novo presidente. Vinícius Tundela foi oficialmente empossado na tarde desta terça-feira, 4, pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos, em uma cerimônia que contou com a presença do secretário Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Perna Cordeiro, e de diversas outras autoridades e personalidades do esporte.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, expressou sua confiança em Tundela para liderar a Fundesportes, destacando sua paixão pelo esporte. “Acreditamos que a experiência e capacidade de Vinícius se traduzirão em resultados notáveis para a Fundesportes”, afirmou o prefeito durante a cerimônia.

O secretário Nacional de Esportes, Paulo Cordeiro, também demonstrou entusiasmo com a nomeação de Tundela, enfatizando o compromisso da Prefeitura de Palmas com o esporte na capital. “Sou um apaixonado por Palmas e tenho a alegria de saber que o esporte desta cidade está sob o comando do Vinícius, que fará a ligação com a educação, com o lazer, com a formação social, enfim, todas as áreas em que o esporte influencia positivamente. Desejo sucesso ao empossado”, declarou Cordeiro.

Com uma vasta experiência na área esportiva, o novo presidente é advogado com especialização em Direito Esportivo e reside em Palmas há quase 20 anos. Natural de Goiânia (GO), Tundela tem 41 anos.

“Palmas é uma cidade que respira esporte e está entre as capitais mais praticantes do Brasil. A expectativa é muito boa, e pretendemos dar uma atenção especial tanto ao esporte amador quanto ao esporte de alto rendimento, que possui diversos atletas de destaque no cenário estadual e nacional”, declarou Tundela em sua posse.

Sobre a Fundesportes

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Palmas tem como objetivo principal promover a prática esportiva na cidade, incentivando o lazer saudável e criando e mantendo espaços adequados para a prática de esportes e o convívio social da comunidade. Por meio de suas ações, a Fundesportes contribui para a formação de cidadãos mais ativos, saudáveis e engajados com a cidade.

Presenças

O evento contou com a presença de diversas autoridades e personalidades, incluindo os secretários municipais da Casa Civil, Rolf Vidal; do Gabinete do Prefeito, Carlos Júnior; de Proteção e Bem-Estar Animal, Gabriela Siqueira Campos; o treinador de futebol Wanderley Luxemburgo; o ex-prefeito de Palmas, Raul Filho; o delegado aposentado Eliú Jurubeba; o empresário Ricardo Matos; e a diretora geral da TV Jovem/Record Tocantins, Débora Tundela.

Texto: João Lino Cavalcante