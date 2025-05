Eduardo Siqueira Campos prorroga gratuidade do transporte coletivo até 20 de maio

da redação

O prefeito Eduardo Siqueira Campos realizou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 7, para anunciar a prorrogação da gratuidade do transporte coletivo de Palmas. A previsão era de que o serviço fosse gratuito até o dia 11 de maio, mas agora os ônibus continuarão gratuitos até o dia 20 deste mês.

O gestor explicou que o motivo da prorrogação da gratuidade está relacionado a emissão dos novos cartões. Por uma diferença do sistema que contém os créditos dos usuários, com o novo sistema, a conclusão do atendimento se tornou demorada. “Mas hoje conseguimos um avanço. A empresa que detinha essas informações, está trabalhando e vai trabalhar a noite toda para nos entregar amanhã, toda a matriz dessas informações, para que possamos só entregar o cartão e transferir os créditos. Apesar do grande esforço para atender o público, ainda não será suficiente e por essas razões, o transporte coletivo urbano de Palmas continuará gratuito até dia 20, aniversário dessa cidade, para que ninguém tenha mais que passar pelo o que vimos hoje. Não vou deixar a população nas filas, para mim é inaceitável”, declarou Eduardo Siqueira Campos.

Novo ponto de emissão do cartão

Com a disponibilidade de 15 guichês, o Espaço Cultural de Palmas José Gomes Sobrinho se torna mais um ponto para a emissão do cartão a partir da quinta-feira, 8, funcionando todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos, até o dia 20 de maio.

Novos ônibus

A nova frota com 154 ônibus zero-quilômetros, incluindo 14 veículos reservas para substituição e manutenção, começou a rodar nesta quarta-feira, 7. Além destes veículos, dez vans zero-quilômetro, equipadas com rampa de acesso, Wi-Fi, câmeras e tomadas para carregar smartphones também foram entregues. Agora, Palmas é a única capital do país com uma frota 100% zero-quilômetro. Com a gratuidade prorrogada, os usuários passarão a pagar o valor de R$ 4,85 a partir do dia 21 de maio.

A operação do transporte estará a cargo da empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur), conforme contrato emergencial firmado com a Prefeitura de Palmas e publicado no Diário Oficial de Palmas no dia 16 de abril.