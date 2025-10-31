Empresário referência em turismo no Jalapão é encontrado morto em Palmas

da redação

O empresário Cleib Fernandes de Faria Filho foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (31), em Palmas. Ele era proprietário da agência 100 Limites Expedições, especializada em roteiros para o Jalapão, Serras Gerais e outros destinos turísticos.

A 100 Limites publicou nota de pesar, destacando Cleib como “um líder inspirador, que dedicou sua vida a transformar sonhos em realidade e a impulsionar o turismo com propósito, coragem e amor”.

Além da agência, ele era fundador da FaturaTUR, escola voltada para capacitar agentes de viagens no setor de turismo.