Close Menu
sexta-feira, 31 outubro

Palmas

Empresário referência em turismo no Jalapão é encontrado morto em Palmas

Atitude TocantinsBy 1 Min Read
Empresário referência em turismo no Jalapão é encontrado morto em Palmas

da redação

O empresário Cleib Fernandes de Faria Filho foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (31), em Palmas. Ele era proprietário da agência 100 Limites Expedições, especializada em roteiros para o Jalapão, Serras Gerais e outros destinos turísticos.

A 100 Limites publicou nota de pesar, destacando Cleib como “um líder inspirador, que dedicou sua vida a transformar sonhos em realidade e a impulsionar o turismo com propósito, coragem e amor”.

Além da agência, ele era fundador da FaturaTUR, escola voltada para capacitar agentes de viagens no setor de turismo.

Share.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Related Posts