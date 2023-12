Idosa é resgatada após ficar dois dias desaparecida no lago de Palmas

da redação

Uma idosa de 64 anos foi encontrada com vida nesta sexta-feira (15) após passar dois dias desaparecida. Ela foi localizada por três funcionários de uma embarcação que estava retirando areia e seixo no meio do meio do lago de Palmas.

A mulher tinha desaparecido na quarta-feira (13) na região norte de Palmas. Ela contou à polícia que teria caído de uma ponte enquanto andava de bicicleta.