Jornalista é encontrado morto em casa na região sul de Palmas

da redação

O jornalista Rafael Coimbra, de 28 anos, foi encontrado morto em sua casa na tarde desta quinta-feira, 16, por volta das 13h30, no Setor Santa Fé, na região sul de Palmas. Natural de Miracema do Tocantins, Rafael estudou na Universidade Federal do Tocantins (UFT), onde era querido por colegas e professores. O jovem estava há alguns meses no Jornal Primeira Pauta, mas foi um dos primeiros integrantes do Jornal Sou de Palmas.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a partida de Rafael. “Rafael foi um jovem talento que escolheu o jornalismo como ideal e trilhou esse caminho junto ao Sou de Palmas desde o início do projeto. Sagaz, dedicado e conectado às novas mídias, como é característico de sua geração, Rafael realizava seu trabalho com excelência e qualidade. Reservado por natureza, escondia, por trás de uma aparente timidez, um talento nato para a apuração e o desenvolvimento de conteúdos jornalísticos. Nós, do Sou de Palmas, estamos profundamente entristecidos com sua partida precoce e de forma tão trágica”, afirmou um dos veículos em que trabalhou.