Mulher invade distribuidora de bebidas em Palmas e duas pessoas ficam feridas

Um carro invadiu uma distribuidora de bebidas que fica na região central de Palmas. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (1º) e deixou pelo menos dois feridos. A Polícia Militar informou que uma mulher condizia o veículo e segundo um funcionário do comércio, ela estava sob efeito de álcool.

A invasão aconteceu às 6h e até por volta das 9h30 o veículo ainda estava no interior da distribuidora. Uma viatura dos bombeiros esteve no local, mas não foi informado o estado de saúde ou a identificação da motorista.

Segundo testemunhas, que antes do acidente, a mulher entrou no local em busca e uma bebida e teria arrumado confusão com os atendentes.