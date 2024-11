Mulher morre em acidente entre dois carros no centro de Palmas

Uma mulher morreu após grave acidente entre dois carros nesta quinta-feira (28), no centro de Palmas, próximo à quadra 106 sul, a vítima foi identificada como Enite Cordeio Naves, de 81 anos, mãe do apresentador e cantor Diomar Naves.

Enite morreu ainda no local do acidente, ela estava em um carro prata atingido na lateral por um pick-up. Com a pancada, ela chegou a ser arremessada para fora do veículo e apesar dos esforços dos socorristas, não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil de Palmas está investigando as circunstâncias do acidente e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários.