ORTOPEDIA: Número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito faz Prefeitura de Palmas avaliar oferta de ortopedia nas UPAs

Em 2025, quase 6,4 mil pacientes foram regulados os hospitais Medical e HGP para atendimento ortopédico



Por Redação

Palmas registra o segundo pior índice em mortalidade por acidentes de trânsito, acima da média nacional, ficando atrás apenas de Boa Vista (RR). Com uma taxa de 2 a 3 vezes superior à média nacional, 40 mortes por 100 mil habitantes, o atendimento em saúde recebe uma demanda extraordinária na área de ortopedia. Logo as Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), porta de entrada no atendimento de urgência e emergência, são essenciais e estratégicas para amparar a população.

Em 2025, as UPAs foram a primeira linha de defesa desse sistema, realizou o atendimento inicial e fez o encaminhamento de 6.325 pacientes com lesões musculares e fraturas ósseas. Deste total, 4.668 casos foram direcionados ao Hospital Geral de Palmas (HGP), enquanto 1.657 pacientes foram encaminhados ao Hospital Medical Center para tratamento conservador. Este último é um serviço contratado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas.

Atualmente, as UPAs não realizam atendimento ortopédico. Após a avaliação inicial pelo médico clínico-geral, os casos compatíveis com tratamento conservador de lesões de baixa complexidade são encaminhados ao Hospital Medical Center. Já as situações que demandam procedimentos cirúrgicos (média e alta complexidade) são reguladas pela Secretaria Estadual de Saúde ao Hospital Geral de Palmas (HGP).