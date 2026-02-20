ORTOPEDIA: Número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito faz Prefeitura de Palmas avaliar oferta de ortopedia nas UPAs

Em 2025, as UPAs foram a primeira linha de defesa desse sistema, realizou o atendimento inicial e fez o encaminhamento de 6.325 pacientes com lesões musculares e fraturas ósseas. Deste total, 4.668 casos foram direcionados ao Hospital Geral de Palmas (HGP), enquanto 1.657 pacientes foram encaminhados ao Hospital Medical Center para tratamento conservador. Este último é um serviço contratado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas.
Atualmente, as UPAs não realizam atendimento ortopédico. Após a avaliação inicial pelo médico clínico-geral, os casos compatíveis com tratamento conservador de lesões de baixa complexidade são encaminhados ao Hospital Medical Center. Já as situações que demandam procedimentos cirúrgicos (média e alta complexidade) são reguladas pela Secretaria Estadual de Saúde ao Hospital Geral de Palmas (HGP).
Neste cenário crítico, o atendimento ortopédico especializado nas UPAs Norte e Sul é uma estratégia de contenção de uma crise de saúde pública. Conforme anunciado pelo prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, a Gestão Municipal detectou essa alta demanda e adotará medidas para ofertar o atendimento médico em ortopedia ainda este ano. Está sendo organizada a oferta de atendimento de baixa complexidade nas UPAs, tratamento de fraturas fechadas e luxações, com a implementação de sala de gesso para imobilizações.
