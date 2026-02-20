Fechar menu
sexta-feira, 20 fevereiro

Palmas

ORTOPEDIA: Número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito faz Prefeitura de Palmas avaliar oferta de ortopedia nas UPAs

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Em 2025, quase 6,4 mil pacientes foram regulados os hospitais Medical e HGP para atendimento ortopédico
Por Redação
Palmas registra o segundo pior índice em mortalidade por acidentes de trânsito, acima da média nacional, ficando atrás apenas de Boa Vista (RR). Com uma taxa de 2 a 3 vezes superior à média nacional, 40 mortes por 100 mil habitantes, o atendimento em saúde recebe uma demanda extraordinária na área de ortopedia. Logo as Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), porta de entrada no atendimento de urgência e emergência, são essenciais e estratégicas para amparar a população.

Em 2025, as UPAs foram a primeira linha de defesa desse sistema, realizou o atendimento inicial e fez o encaminhamento de 6.325 pacientes com lesões musculares e fraturas ósseas. Deste total, 4.668 casos foram direcionados ao Hospital Geral de Palmas (HGP), enquanto 1.657 pacientes foram encaminhados ao Hospital Medical Center para tratamento conservador. Este último é um serviço contratado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas.

Atualmente, as UPAs não realizam atendimento ortopédico. Após a avaliação inicial pelo médico clínico-geral, os casos compatíveis com tratamento conservador de lesões de baixa complexidade são encaminhados ao Hospital Medical Center. Já as situações que demandam procedimentos cirúrgicos (média e alta complexidade) são reguladas pela Secretaria Estadual de Saúde ao Hospital Geral de Palmas (HGP).


Neste cenário crítico, o atendimento ortopédico especializado nas UPAs Norte e Sul é uma estratégia de contenção de uma crise de saúde pública. Conforme anunciado pelo prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, a Gestão Municipal detectou essa alta demanda e adotará medidas para ofertar o atendimento médico em ortopedia ainda este ano. Está sendo organizada a oferta de atendimento de baixa complexidade nas UPAs, tratamento de fraturas fechadas e luxações, com a implementação de sala de gesso para imobilizações.
Em outra frente, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade, Planejamento e Desenvolvimento Urbano, realiza ações de fiscalização, repressão e educação para o trânsito. As ações compreendem blitzes programadas semanalmente e com reforço especial em períodos festivos, para coibir os crimes de trânsito relacionados ao consumo de bebida alcoólica. Além disso, a Gerência de Educação para o Trânsito tem um calendário permanente de ações educativas em empresas, escolas e instituições públicas, principalmente com crianças e adolescentes, onde são realizadas sensibilização a respeito da segurança viária, respeito às leis de trânsito, entre outros temas.

Texto: Aline Sêne
Edição: Aline Sêne

