Parque Cesamar: Empresa EHL esclarece falha operacional e destaca ações para mitigação de impacto ambiental

da redação

A EHL emitiu uma nota à imprensa nesta quinta-feira (23) esclarecendo uma falha operacional ocorrida no pátio da empresa, o que ocasionou derramamento de óleo ocorrido no Parque Cesamar, em Palmas, por meio do Córrego Brejo Comprido. Aproximadamente 10 mil litros de óleo atingiram o córrego. Segundo a nota, o incidente não resultou no descarte de resíduos na galeria pluvial, mas a empresa imediatamente tomou providências para resolver a situação.

Nota à imprensa

A EHL informa que após identificar a ocorrência, imediatamente, tomou todas as medidas, ainda ontem, dia 22, às 19h, iniciando os trabalhos de remoção dos resíduos, com o acompanhamento de engenheiros ambientais, juntamente com órgãos ambientais, para garantir o cumprimento das normas vigentes.

A empresa reforça que não houve descarte de material na galeria pluvial e sim falha operacional no pátio da empresa.