Prefeito Eduardo e presidente da Câmara discutem projetos para Palmas

da redação

O presidente da Câmara Municipal de Palmas, Marilon Barbosa (Republicanos), fez uma visita institucional ao prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos), na qual discutiram projetos de desenvolvimento para a cidade, na tarde desta quinta-feira (23). O presidente solicitou ao prefeito a inclusão dos servidores do Legislativo no plano de saúde do Município.

O chefe do Legislativo destacou a boa relação entre os dois Poderes. “Nosso encontro foi muito produtivo, discutimos muitas demandas e projetos para a nossa capital e, com a flexibilidade do prefeito Eduardo Siqueira Campos, chegamos ao entendimento que os dois poderes vão caminhar juntos em prol do desenvolvimento e do progresso de Palmas. Aqui está selada uma parceria entre o presidente da Câmara e o prefeito de Palmas. Estaremos juntos em todas as caminhadas e projetos que forem em benefício do nosso povo,” destacou.

O prefeito Eduardo Siqueira agradeceu a visita e reforçou a necessidade de os dois poderes caminharem juntos. “Eu fiquei muito satisfeito e agradecido com a sua visita, porque na minha vida parlamentar eu aprendi que Executivo e Legislativo, mesmo com a independência de cada um deles, podem caminhar juntos e pode haver um entendimento, e que a gente encontre pontos comuns para avançarmos com nossa cidade,” pontuou o prefeito.