Prefeito Eduardo Siqueira Campos inicia Operação Palmas Bem Cuidada 

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, deu início na manhã desta terça-feira, 25, a uma força-tarefa de serviços de infraestrutura nos setores da região sul da cidade. As ações da Operação Palmas Bem Cuidada começaram pelo setor Santa Bárbara, onde as frentes de trabalho vão permanecer por uma semana realizando intervenções em calçadas, execução de acessibilidade, meio-fio, limpeza urbana e de bocas de lobo, tapa-buraco e melhorias na iluminação pública.

A bordo de um dos novos caminhões coletores de lixos, o prefeito conduziu o comboio de máquinas e trabalhadores até a região sul para o início imediato dos trabalhos. A operação, conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seiop), vai contemplar cinco setores da região nesta primeira etapa. Depois do Santa Bárbara, as equipes vão atuar no setor Lago Sul, de 2 a 8 de abril; no Morada do Sol II e Maria Rosa, entre os dias 9 e 17 de abril; no Bela Vista, entre 22 de abril e 5 de maio; e no Jardim Laila, de 8 a 17 de maio.

Reforma de espaços públicos

Durante o lançamento da ação, o prefeito Eduardo Siqueira Campos ainda assinou ordens de serviços para a reforma imediata da Unidade de Saúde e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do setor, reforçando o compromisso da administração com a melhoria dos serviços públicos à população. As intervenções corretivas no Cras têm prazo de 120 dias de execução. Já para a unidade de saúde a previsão é que os serviços devem ser concluídos em 180 dias.

Eduardo destacou que a Operação Palmas Bem Cuidada reflete o compromisso com a cidade e o bem-estar dos moradores. “Hoje, damos um passo importante para transformar a realidade da região sul de Palmas. Essa força-tarefa é uma demonstração do nosso compromisso em atender as necessidades da população. Estamos trabalhando para garantir que cada setor receba a atenção que merece e que os serviços cheguem com qualidade, construindo, assim, uma cidade mais organizada e acolhedora”, afirmou o prefeito.

População comemora

Moradora do setor há 23 anos, Franciana Ribeiro falou da satisfação em ver as máquinas em atuação no setor. “Eu vi esse bairro ser construído e estava abandonado. Agradeço demais esse feito. Estou muito feliz de ver tudo isso acontecendo. Com essa operação podemos ficar mais tranquilos sabendo que nosso setor vai melhorar”, destacou.

O aposentado Aldir Borges de Sousa ressaltou que a ação representa um avanço para o setor. “A região estava esquecida. Estou gostando muito dessa atuação com garra da Prefeitura, mostrando a preocupação com as pessoas mais carentes e valorizando os moradores”, afirmou.