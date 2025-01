Prefeitura convocará mais 54 candidatos do cadastro de reserva do Concurso da Saúde, anuncia prefeito

da redação

Mais 54 candidatos do cadastro de reserva do concurso da Saúde de Palmas serão convocados para posse. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 22, pelo Prefeito Eduardo Siqueira e pela secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski, durante a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 2025. O encontro também marcou a presença histórica do primeiro gestor da Capital a participar, em 30 anos, de uma reunião do Conselho.

As convocações contemplam médicos, enfermeiros, inspetores sanitários, assistentes sociais, odontólogos, psicólogos, agentes de vigilância sanitária, agente de combate a endemias, biomédico, farmacêutico/bioquímico, fisioterapeuta e nutricionista.

“A entrada desses 54 candidatos do cadastro de reserva reforçará a estrutura de atendimento das nossas unidades. É um passo importante para garantir que as demandas da população sejam atendidas com eficiência e qualidade”, defendeu a secretária ao enaltecer o papel do conselho como um espaço democrático. “O Conselho Municipal de Saúde é um instrumento fundamental para a gestão, ouvir as necessidades da população, prestar contas e debater ações que impactam diretamente a vida dos cidadãos”, completou.

O prefeito enfatizou a relevância do conselho como espaço de construção coletiva e garantiu que estará presente em todas as reuniões do CMS. “São defensores que acreditam e trabalham pelo SUS”, enalteceu a garantir que a saúde de Palmas passará por uma transformação histórica em prol do bem-estar de cada palmense.

Conselheiros

Ainda durante a reunião, Eduardo Siqueira respondeu a questionamentos de conselheiros e abriu as portas da Prefeitura para o diálogo. “Vamos reativar a mesa de negociações para discutir, democraticamente, com entidades de classe questões relacionadas à carreira e condições de trabalho”. O gestor também destacou o empenho da gestão em fechar a torneira do prejuízo, em garantir o abastecimento de medicamentos e insumos.

Também estiveram presentes no encontro o secretário de Administração e Modernização, Cleison Nunes; o presidente do CMS, Antônio Grangeiro Saraiva; os promotores de Justiça, Ariana Cesária e Thiago Ribeiro; o superintendente do Ministério da Saúde, Relmivan Milhomem, entre outros convidados.

Texto: Fernanda Mendonça/ Semus