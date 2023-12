Prefeitura de Palmas e UFT assinam contrato para realização do Concurso Público Municipal

Da redação

Foi assinado na tarde desta quarta-feira, 20, o contrato entre a Prefeitura de Palmas e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) para a realização dos concursos públicos do Quadro Geral dos Servidores do Município e do Quadro de Servidores da Secretaria Municipal da Saúde. “Fico feliz em ter como realizadora dos nossos concursos uma instituição aqui do Tocantins. A UFT já realizou importantes certames, agindo com transparência, seriedade e respeito aos candidatos. Estou muito feliz em ver a realidade do concurso público no meu mandato. O peso desta instituição traz um selo de confiança para este certame”, destacou a prefeita Cinthia Ribeiro.

O reitor da UFT, Luís Eduardo Bovolato, agradeceu a confiança da Prefeitura de Palmas e sinalizou que a expectativa é que o edital dos concursos sejam publicados no início do ano de 2024. “Este é um certame complexo. O momento de hoje, para nós, é muito significativo. Sem dúvidas, a UFT possui expertise e credibilidade para a realização deste concurso, um certamente complexo e robusto.”