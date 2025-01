Prefeitura de Palmas entrega revitalização geral na Arne 54

da redação

Em menos de 15 dias de trabalho, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, entregou a revitalização geral da Arne 54 (408 Norte), na tarde desta quinta-feira, 16. O prefeito Eduardo Siqueira Campos, realizou a entrega simbólica do modelo de trabalho que será feito em todas as quadras da Capital.

A servidora pública Shirley Rodrigues Costa, mora na quadra há cerca de sete anos e acompanhou de perto os dias de obra na frente da sua casa. “A gente está se sentindo maravilhado com essa obra e essa nova gestão do prefeito Eduardo. E a gente quer agradecer os trabalhadores que se esforçaram tanto. Foi muito corrido e eles conseguiram fazer essa obra magnífica”, agradeceu a moradora.

Sobre o rápido trabalho entregue para a comunidade da Arne 54, o prefeito Eduardo Siqueira Campos declarou. “Isso aqui serve para que vocês tenham dignidade, mostramos que é possível realizar o trabalho dentro de poucos dias. Também serve para que vocês possam, inclusive, demandar mais. E esta agilidade não será só nesta quadra, nós temos frentes na cidade inteira”, completou o gestor municipal.

Os trabalhos na Arne 54 começaram no dia 2 de janeiro e estão em fase de conclusão. A revitalização total da quadra incluiu amplos serviços de recuperação em várias frentes, tais como tapa-buracos, roçagem, recuperação de calçadas, desobstrução de bueiros, entre outros.

O secretário municipal de Zeladoria Urbana, Marcílio Guilherme Ávila, reforçou que a missão é dar dignidade para os moradores de Palmas. Além de destacar os próximos trabalhos a serem realizados.

“Nós ainda temos que instalar academia ao ar livre, praças, parque para as crianças e apesar de ainda não poder realizar essas obras por conta do período de chuvas, podemos pelo menos dar dignidade para as pessoas. E a ideia é não deixar nenhuma quadra sem revitalizar”, disse Marcílio Ávila.

Além da presença dos moradores, também estiveram presentes vereadores de Palmas e outros secretários municipais.

Texto: Redação Secom Palmas