Prefeitura de Palmas troca comando da Agricultura: Sai Café e entra Miguel Barros para a pasta

da redação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Região Metropolitana de Palmas terá um novo responsável. Jaime Café de Sá foi exonerado do cargo e, para ocupar a função, foi nomeado Miguel dos Santos Barros Neto. A mudança foi oficializada por meio do Diário Oficial do Município. Jaime Café havia assumido a secretaria em outubro de 2025, após deixar o comando da Secretaria Estadual da Agricultura e Pecuária, passando a atuar na administração municipal. A publicação oficial não informou os motivos para a saída.

Com a nomeação, Miguel Barros deixa momentaneamente as atividades na Câmara Municipal de Palmas para comandar a secretaria. Ele havia assumido uma cadeira no Legislativo como suplente após o afastamento do vereador Alex Mascarenhas, do MDB, por questões de saúde. Já Jaime Café possui uma trajetória marcada pela atuação no setor agropecuário e na política tocantinense, tendo ocupado a Secretaria Estadual de Agricultura em diferentes períodos e exercido dois mandatos como prefeito de Lagoa da Confusão, além de atuar como produtor rural. A mudança ocorre em meio a outras alterações promovidas recentemente no primeiro escalão da Prefeitura de Palmas.