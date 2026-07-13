Empresários lançam Movimento Sou Palmas, Sou ACIPA e reforçam união em defesa do desenvolvimento econômico da Capital

Por Redação

Um grupo de empresários de Palmas lançou, na noite desta quinta-feira (9), o Movimento Sou Palmas, Sou ACIPA, iniciativa que nasce com o propósito de fortalecer o sentimento de pertencimento, ampliar a união da classe empresarial e incentivar a participação ativa do setor produtivo na construção de estratégias para o desenvolvimento econômico da Capital.

O encontro foi realizado na Ilha do Canela e teve como anfitrião o empresário pioneiro Ruy Adriano, primeiro detentor de Alvará de Funcionamento de Palmas. O evento reuniu empresários de diversos segmentos da economia, além de importantes lideranças do setor produtivo, entre elas o presidente da ACIPA, Joseph Madeira, o presidente da CDL Palmas, Lola Brito, o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Milton Neres, o presidente da JUCETINS, Sidney, a presidente da ATOS, Maria de Fátima de Jesus além de representantes de entidades empresariais e convidados.

Também participaram do encontro o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, e o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Léo Barbosa, que destacaram a importância do fortalecimento do ambiente de negócios, do empreendedorismo e da atuação organizada das entidades representativas do setor produtivo.

Idealizado por empresários palmenses, o Movimento Sou Palmas, Sou ACIPA surge como um chamado à participação. A proposta é estimular uma cultura de colaboração entre empresários, fortalecer as entidades representativas e ampliar o protagonismo da iniciativa privada na discussão de políticas e ações voltadas ao crescimento sustentável da Capital.

Durante o evento, diversas manifestações ressaltaram a importância de uma classe empresarial cada vez mais unida, participativa e comprometida com o futuro de Palmas. Empresários também defenderam o fortalecimento da ACIPA e citaram o nome do empresário Zé Luiz da 63 como uma liderança para o futuro da entidade, em demonstrações espontâneas de apoio durante o encontro.

Zé Luiz agradeceu as manifestações e afirmou estar á disposição do movimento coletivo empresarial pela continuidade da união no Associativismo e na ACIPA. “Juntos somos mais fortes e a união de todos nos empresários por Palmas faz a diferença”, disse.

Em seu pronunciamento, Ruy Adriano relembrou os primeiros anos de Palmas, a criação da ACIPA e a trajetória de construção da Capital, destacando que o associativismo sempre esteve presente nos momentos decisivos da história da cidade.

“O desenvolvimento de Palmas sempre caminhou junto com a união dos seus empresários. Quando nos organizamos, fortalecemos nossas entidades e trabalhamos por objetivos comuns, quem ganha é toda a cidade”, destacou.

Ao final do encontro, os participantes realizaram um gesto simbólico de união, dando as mãos em defesa do fortalecimento do associativismo, da valorização do empreendedorismo e do compromisso coletivo com uma Palmas cada vez mais forte, competitiva e próspera.

Com o lema “Quem pertence, participa”, o Movimento Sou Palmas, Sou ACIPA pretende promover novas mobilizações, ampliar o diálogo entre os empresários e fortalecer o engajamento da classe empresarial nas pautas estratégicas para o desenvolvimento econômico de Palmas.