Palmas Férias 2026 começa nesta sexta-feira, 10, com programação nas praias da Capital

Música, esporte e lazer integram a programação que promete movimentar as praias neste mês de julho

Por Redação

As altas temperaturas típicas do mês de julho tornam as praias de Palmas um convite para moradores e turistas aproveitarem a temporada de férias. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Turismo de Palmas inicia na sexta-feira, 10, a programação do Palmas Férias 2026, que segue até o dia 1º de agosto com música, esporte, lazer, cultura e gastronomia nas praias da Capital.

A abertura oficial será na Praia da Graciosa, a partir das 18 horas, com apresentação da Banda da Guarda Metropolitana de Palmas. Em seguida, o público acompanhará apresentação de DJ e show com Rafa do Piseiro.

Ao longo da programação, as praias da Graciosa, das Arnos e do Caju receberão atrações musicais, esportivas e recreativas. Já a Praia dos Buritis será palco de torneios esportivos. A programação esportiva é coordenada pela Secretaria Municipal de Juventude e Esportes (Sejuves).

Entre as atrações previstas estão circuito gastronômico com food trucks, festival de pipas, corrida de rua, exposição de carros e motos antigos, rota gastronômica com restaurantes parceiros, aulas de dança e outras atividades voltadas para toda a família. A programação foi construída levando em consideração as características e as demandas apresentadas pelas associações de comerciantes de cada praia, buscando oferecer experiências diversificadas ao público e fortalecer a atividade econômica durante o período.

Segurança

Para reforçar a segurança dos banhistas, a Prefeitura de Palmas instalará, nesta semana, novas placas de sinalização nas praias da Capital, conforme as orientações do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. As placas trarão recomendações, por exemplo, não ultrapassar a área delimitada para banho, evitar entrar na água após consumir bebida alcoólica ou refeições pesadas e manter atenção constante às crianças.

Em relação à presença de piranhas e arraias, a orientação é não entrar na água com ferimentos, não descartar restos de alimentos no lago, pois eles atraem esses animais, dar a destinação correta ao lixo e preservar as telas de proteção instaladas nas praias.

Destino de lazer

O Palmas Férias retorna ao calendário de eventos da Capital com a proposta de fortalecer o turismo durante a temporada de julho, valorizar as praias urbanas de Palmas e impulsionar a economia local, explica a secretária municipal de Turismo, Ana Paula Setti Nogueira. “Nossa proposta é oferecer uma programação diversificada, que incentive moradores e turistas a ocuparem esses espaços, que gere oportunidades para os empreendedores locais e consolide Palmas como um destino de lazer durante o mês de julho”, declara.

Confira a programação do primeiro final de semana do Palmas Férias 2026

Praia da Graciosa

Sexta – 10/07

18h – Abertura com a Banda da Guarda Metropolitana

19h – DJ

20h30 – Show Rafa do Piseiro

Sábado – 11/07

18h – Aulão de Fit Dance

20h – Show Paulinho Braga

Domingo – 12/07

19h – Show Nalbert e Murilo

Praia do Caju

Sábado – 11/07

20h – Show com Douglas Show

Praia das Arnos

Domingo – 12/07

18h – Show com Leandro Pisadinha